Pedro Almodovar torna al lavoro: è sul set con Tilda Swinton

Il regista spagnolo Pedro Almodovar dirige, per la prima volta in lingua inglese, un cortometraggio con protagonista Tilda Swinton. Il titolo è La voce umana ed è tratto dal celebre testo teatrale di Jean Cocteau.

Il 68enne acclamato regista spagnolo Pedro Almodovar è tornato al lavoro. Il fratello Augustin ha postato su Instagram una foto di Pedro che lo ritrae insieme a Tilda Swinton, protagonista del suo nuovo film. Di quale film si tratta? Per essere precisi non è un film, è un cortometraggio intitolato La voce umana ed è tratto dall'omonima e celebre pièce teatrale dello scrittore francese Jean Cocteau. Il testo mette in scena una sola attrice impegnata nel ruolo di una donna che è stata lasciata dal suo amante. La donna è al telefono con lui e in un bellissimo monologo cerca di esprime tutto l'amore e tutto il dolore che prova. Tilda Swinton è dunque l'unica protagonista del cortometraggio che segna anche il debutto di Almodovar nella direzione di un/a attore/attrrice che recita in lingua inglese.

La foto mostra Pedro Almodovar con in mano il ciak del primo giorno di riprese su un set che, presumibilmente, è un appartemento allestito in un teatro di posa di Madrid. Per mostrare l'uso delle precauzioni sanitarie, il regista indossa una mascherina nera, mentre Tilda Swinton regge davanti al viso un'ampia visiera trasparente.