Pedro Almodóvar e Anya Taylor-Joy faranno un film insieme? Magari sugli scacchi?

Il prossimo progetto del regista spagnolo dopo Madres Paralelas avrà come protagonista Anya Taylor- Joy, reduce dalla vittoria di un Golden Globe per La regina degli scacchi?

E se Pedro Almodóvar e Anya Taylor-Joy unissero i loro talenti per un film diverso da tutti gli altri? Che bello che sarebbe, per loro e anche per noi. Questa ipotesi non è necessariamente destinata a rimanere una fantasticheria, perché corrisponde a un desiderio tanto del regista quanto dell'attrice.

In una recente intervista, Pedro Almodóvar ha dovuto ammettere che, in tempi di pandemia, si è dovuto necessariamente abituare allo streaming e a guardare anche il miglior cinema su schermi più piccoli di quello di una sala. "La verità" - ha detto" - è che lo streaming ha riempito un vuoto che si è creato dentro di me quando non sono più potuto andare al cinema". Dopodiché l'autore del corto The Human Voice ha spiegato (e qui arriva la nostra Anya): "A Madrid i cinema sono aperti, ma la programmazione è molto modesta perché i grandi film sono stati monopolizzati dagli Studios. Nonostante questo, ci vado almeno una volta alla settimana. Non sono un grande fan di serie tv, ma l'ultima che ho visto e che mi è piaciuta molto è La regina degli scacchi. Adoro l'attrice, ho letto in un'intervista che vorrebbe lavorare con me e la mia risposta è sì. Mi metterò in contatto con lei per dirle assolutamente sì perché per me ha un aspetto molto interessante. Potrebbe interpretare migliaia di personaggi diversi e poi è una bravissima attrice".

L'interesse fra i due artisti è dunque reciproco e quindi possiamo sperare. La regina degli scacchi ha davvero fatto emergere il talento di Anya Taylor-Joy, che ha vinto il Golden Globe come miglior attrice di una miniserie o film tv, e la serie in 7 puntate ha ricevuto dalla stampa estera di Hollywood anche il premio per la miglior miniserie o film tv. Che la Taylor-Joy fosse un mostro di bravura, comunque, ce n'eravamo accorti da tempo, per esempio vedendola nel delizioso Emma, trasposizione dell'omonimo libro di Jane Austen. Di sicuro Pedro potrebbe far brillare la sua stella ancora di più. Il regista, però, deve prima pensare a Madres Paralelas, progetto che lo riunisce all'amata Penelope Cruz.

