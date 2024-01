Peaky Blinders, a che punto è il film con Cillian Murphy? Le ultime importanti novità

News Cinema

Scopriamo le ultime novità sull'atteso film di Peaky Blinders, sequel della serie cult con protagonista Cillian Murphy. Dopo mesi di silenzio, il creatore Steven Knight ha condiviso alcuni aggiornamenti.

L'annuncio che Peaky Blinders avrebbe avuto un capitolo finale in forma di lungometraggio ha riempito di entusiasmo i fans della serie con Cillian Murphy. Tuttavia, da quella notizia, sono trascorsi circa due anni. A che punto è, dunque, il progetto? Dopo una lunga latitanza, Steven Knight, autore della serie, ha condiviso finalmente qualche aggiornamento che lascia ben sperare.

Raggiunto da RadioTimes, lo sceneggiatore ha svelato che il prolungato silenzio è una conseguenza dello sciopero di Hollywood, durato quasi quattro mesi. Un intoppo che ha rallentato la quasi totalità delle produzioni cinematografiche e televisive in corso. Ad ogni modo, ci sono buone notizie. La sceneggiatura del film con protagonista la famiglia Shelby (o quel che ne riman) è quasi pronta.

Sto solo lavorando sulle parti finali della sceneggiatura, in questi giorni. Mi siedo alla tastiera e inizio a scrivere, ogni giorno. È un po’ come un sogno, per me. Ti siedi lì e tutta questa roba arriva, poi la rileggi e pensi: 'È abbastanza buono, ma da dove provengono queste idee?'... Il piano è di iniziare a girarlo a metà del prossimo anno.

Stando a queste dichiarazioni, non manca molto all'inizio delle riprese. Non resta che attendere, a questo punto, i primi dettagli sulla trama. Attualmente, sappiamo solo che il film sarà ambientato a Birmingham, dove tutto è cominciato, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel cast, oltre al già citato protagonista, alias Tommy Shelby, ci aspettiamo di rivedere i volti principali della serie: Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Shelby), Natasha O'Keeffee (Lizzie Stark). Probabilmente, rivedremo anche Sam Claflin (Oswald Mosley) e Amber Anderson (Diana Mitford). Chissà se Tom Hardy, che ha prestato il volto all'iconico Alfie Solomons, sorprenderà il pubblico con un'incursione a sorpresa.

Peaky Blinders, come finisce la sesta stagione della serie con Cillian Murphy

La prima stagione di Peaky Blinders, disponibile su Netflix, è stata rilasciata nel 2013, seguita da altri cinque cicli di episodi (per un totale di 36 puntate). La sesta stagione, composta da sei episodi, ha debuttato il 10 giugno 2022, lasciando i fans col fiato sospeso fino agli ultimi minuti.

Per gran parte del tempo, infatti, abbiamo creduto di assistere agli ultimi giorni di vita di Tommy Shelby. Il protagonista ha scoperto di avere una malattia terminale, ma questo non gli ha impedito di perseguire con gelida lucidità i propri obiettivi. Ha affrontato e ucciso Michael Gray (Finn Cole), il figlio della compianta zia Polly (Helen McCrory, scomparsa nel 2021), per poi progettare il proprio suicidio.

Una provvidenziale allucinazione della figlia Ruby gli svelerà una sconcertante verità. Il dottor Holford (Aneurin Barnard), che gli ha diagnosticato il tubercoloma è complice di Oswald Mosley (Sam Claflin) e Diana Mitford (Amber Anderson) e Shelby altri non è che un'ignara vittima del loro crudele piano. Nella scena finale, Tommy trova Holford con l'intento di ucciderlo, ma si rende conto di essere finalmente cambiato, così gli risparmia la vita. Dopo essere tornato al caravan ed averlo trovato in fiamme, Shelby sale su un cavallo bianco. Un'immagine che chiude il cerchio con la prima scena del primo episodio, in cui cavalca un cavallo nero.