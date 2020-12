Paul Walker: nel giorno dell’anniversario della morte la figlia posta una foto tenerissima

News Cinema

Sono 7 anni che Paul Walker ha perso la vita in un incidente automobilistico. Sua figlia Maeadow gli rende omaggio con una bellissima foto su Instagram che li ritrae entrambi.

Il 30 novembre non è un buon giorno per i fan e soprattutto per la famiglia di Paul Walker, perché è la data di morte dell'attore, rimasto vittima, 7 anni fa, di un incidente automobilistico. Da allora sua figlia Meadow, che all'epoca aveva solo 15 anni, ha preso l'abitudine di ricordare il suo papà e negli anni ha postato sui social fotografie che li ritraggono insieme. Quella di ieri è particolarmente bella e commovente e mostra l'ex bambina che dorme appoggiata a suo padre, che ha anche lui gli occhi chiusi. Nella didascalia dello scatto leggiamo: "Un giorno sciocco da ricordare nella tristezza. Oggi celebriamo l'amore e la felicità che hai portato nel mondo. Ecco una foto di me e del mio migliore amico che facciamo un pisolino".

Paul Walker è morto mentre si recava a un evento di beneficenza legato alla sua fondazione Reach Out Worldwide. La star era impegnata sul set di Fast and Furious 7 e sconvolse i sui compagni di lavoro, a cominciare da Vin Diesel. Molti hanno voluto rendergli omaggio nel corso degli anni, e il brano "See You Again" di Wiz Khalifa and Charlie Puth, che è il terzo estratto della colonna sonora di Fast and Furious 7, è stato scritto come come un tributo a Walker, diventando il singolo più venduto del 2015 e ottenendo una candidatura all'Oscar.