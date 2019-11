Paul Thomas Anderson: il nuovo film si girerà a partire da febbraio

News Cinema

Racconterà la storia di uno studente di liceo della San Fernando Valley negli anni Settanta che ha anche una carriera come attore.

Uno dei più grandi registi in attività, Paul Thomas Anderson, tornerà sul set dal prossimo mese di febbraio, quando avranno inizio le riprese del suo nuovo film, ancora senza titolo.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il nuovo film del regista di capolavori come Vizio di forma e Il filo nascosto racconterà la storia di un ragazzo che, mentre frequenta il liceo, ha anche una carriera di successo come giovane attore. L'ambientazione è quella della San Fernando Valley degli anni Settanta, la stessa di Boogie Nights. E nella stessa zona, quella in cui è nato e cresciuto, Anderson ha anche ambientato film come Magnolia e Ubriaco d'amore.

Anderson, che oltre a dirigere ha anche scritto il film e lo produrrà, è impegnato a momento con il casting dei vari ruoli.

Difficile ipotizzare al momento una data d'uscita, anche se ci sono speranze di poter vedere questo nuovo film dell'americano già entro la fine del 2020, l'anno nel corso del quale, il 26 giugno, il regista compirà cinquant'anni.

Per arrivare preparati a quello che per tutti i cinefili sarà un vero e proprio grande evento, l'uscita di questo nuovo film, oltre a rivedere i bellissimi film di Paul Thomas Anderson vi suggeriamo la lettura di una bella e interessante monografia a lui dedicata, scritta da Roberto Manassero e pubblicata da Bietti.