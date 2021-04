Paul Thomas Anderson, il nuovo film con Bradley Cooper a Natale

News Cinema

Il nuovo film del grande Paul Thomas Anderson uscirà a fine anno: c'è grande attesa per la nuova opera del regista dopo Il filo nascosto. Nel cast il figlio di Philip Seymour Hoffman, Bradley Cooper e Alana Haim.

Avevamo lasciato Paul Thomas Anderson con Il filo nascosto del 2017, vincitore di un premio Oscar per i migliori costumi, ma meritatamente candidato in altre cinque categorie: sappiamo ora che il suo nuovo lungometraggio ancora senza titolo (a parte il provvisorio "Soggy Bottom"), con Bradley Cooper in un ruolo imprecisato, sarà pronto per il weekend del Ringraziamento, il 26 novembre, data in cui avrà un'uscita limitata. Per Natale il film targato MGM dovrebbe essere distribuito in tutti gli Stati Uniti e speriamo presto anche in Europa, in tempo per gli Oscar 2022.

Del nuovo film di Paul Thomas Anderson si sa soltanto che si ambienta nella San Fernando Valley degli anni Settanta, e che nel cast al fianco di Cooper ci saranno inoltre Benny Safdie (col fratello Joshua anche regista di film come Diamanti grezzi) e soprattutto il figlio di Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, che a quanto si dice potrebbe esserne addirittura il protagonista, nella parte forse di un ragazzo prodigio. C'è da dire che Anderson non è stato con le mani in mano in questi anni: nonostante la sua produzione di lungometraggi sia molto cadenzata e meditata, si tiene occupato con corti e video musicali, in particolare negli ultimi anni ha realizzato i video della band Haim (Alana Haim recita nel film, peraltro), mentre in passato aveva lavorato con Fiona Apple e i Radiohead. Nel 2019 Anderson ha firmato un cortometraggio musicale proprio con Thom Yorke dei Radiohead, Anima. Leggi anche Fight Club: David Fincher risponde all'attacco di Paul Thomas Anderson... dopo 20 anni!