Paul Thomas Anderson e la sua passione per Tiffany Haddish: un film forse è in arrivo

Chi sia Paul Thomas Anderson lo sappiamo tutti. E sappiamo tutti, o almeno dovremmo, che il suo nuovo Il filo nascosto uscirà il prossimo 22 febbraio ed è un capolavoro.

Tiffany Haddish, invece, dalle nostre parti è assai meno nota. Eppure, proprio durante il tour promozionale del suo ottavo film, Anderson ha avuto modo di sperticarsi in lodi per quest'attrice afroamericana, classe 1979, che nel 2017 ha visto la sua popolarità esplodere grazie a un film dal titolo Girls Trip, che ha interpretato assieme a Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Regina Hall, e che racconta la storia di quattro amiche che decidono di partire on the road alla volta di New Orleans e che ne faranno, strada facendo, di tutti i colori.

È stato proprio grazie a questa commedia - che le ha anche fatto ottenere premi e nomination, e diventare la prima stand up comedian nera del Saturday Night Live - che Tiffany Haddish ha catturato l'attenzione di Paul Thomas Anderson, che in fatto di commedie ha gusti insospettabili (basti pensare al suo sodalizio con Adam Sandler). E dopo aver dichiarato più e più volte di voler lavorare con lei, Anderson ha pensato bene di passare all'azione, chiedendo a Lesley Manville, nel cast di Il filo nascosto, di dare il suo numero di telefono alla Haddish nel corso della serata dei New York Film Critics Circle Awards.

Dal canto suo, l'attrice non ha di certo lasciato passare davanti a se il treno di quest'opportunità senza saltarci sopra al volo: "Ci ho parlato al telefono," ha dichiatao al sito Vulture, "Voglio dire, mi ha fatto avere il suo numero, e l'ho dovuto chiamare. Ci siamo parlati un po' di volte e probabilmente lavoreremo assieme: abbiamo parlato molto di Los Angeles, dei tempi in cui Central Avenue era la Sunset Boulevard di L.A... Non so, staremo a vedere."

A giudicare dalla rapidità con cui i due si sono messi in contatto, e la caparbietà con la quale il regista è in grado di perseguire le sue ossessioni, ci si può aspettare che queste non siano solo chiacchere, e che un progetto che unisca i talenti di Paul Thomas Anderson e di Tiffany Haddish sia veramente all'orizzonte.

Intanto, aspettiamo il 22 febbraio e Il filo nascosto.