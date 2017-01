Paul Thomas Anderson e Daniel Day-Lewis hanno iniziato a girare il loro nuovo film: foto dal set

Nella sua generazione, quella dei registi quarantenni di oggi, è sicuramente il più grande. Se poi torna a lavorare con un attore che si concede con estrema parsimonia, e che è ammantato da un alone leggendario e dotato di un talento fuori dal comune, si capisce perché il suo nuovo, ancora misterioso film sia atteso con tanta ansia dagli appassionati di cinema di tutto il mondo.

Il regista è Paul Thomas Anderson, l'attore è Daniel Day-Lewis e il film è l'annunciato progetto ambientato nel mondo della moda degli anni Cinquanta.

Di questo film, che ancora non ha titolo, sono iniziate - in Inghilterra, appunto - le riprese: lo sappiamo grazie a un quotidiano locale dello Yorkshire settentrionale, la Whitby Gazette, che ha pubblicato alcune immagini di Day-Lewis scattate nel villaggio di Lythe. Le riprese, sempre stando a quanto pubblicato dal quotidiano inglese, si sono spostate nella Robin Hood's Bay, poco distante.

Sul blog Cigarettes & Red Vines, che segue con incredibile costanza tutto ciò che riguarda Anderson, trovate tutte le foto scattate sul set del film.

Secondo le prime indiscrezioni il film, prodotto dalla Annapurna di Megan Ellison e distribuito da Focus e Universal, potrebbe vedere protagonista un personaggio ispirato al celebre stilista Charles James, inglese di nascita ma statunitense d'adozione: il che giustificherebbe le riprese in Inghilterra e anche le dichiarazioni iniziali che volevano il film raccontare il mondo della moda di New York.

In ogni caso, dovremo aspettare per sapere, e anche per vedere: anche se c'è chi sostiene che Anderson potrebbe terminare il film già entro la fine del 2017.