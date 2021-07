Paul Rudd ha massaggiato Seth Rogen in una spa senza che lui se ne accorgesse

Nel ristretto spazio consentito da un post su Twitter, Seth Rogen ha raccontato uno scherzo che gli è stato fatto anni fa. L'attore si trovava in un hotel di Las Vegas e avendo deciso che un massaggio era il momento di benessere di cui aveva bisogno, si era recato nella spa del luogo. Accolto da una massaggiatrice, Rogen si era messa a faccia in giù sul lettino. Cinquanta minuti più tardi, aprendo gli occhi, si era accorto che le mani che lo avevano massaggiato erano quelle di Paul Rudd. L'amico, che alloggiava nello stesso hotel, ha voluto fargli uno scherzo organizzandosi con la massaggiatrice, pensando che Rogen si sarebbe accorto quasi subito del "cambio di mani". Evidentemente il tocco di Rudd è stato così gradevole che Rogen non ha notato differenze e Rudd ha finito per completare lui stesso il massaggio integrale.

"Seth, siamo sicuri che non fosse un'allucinazione da cannabis?" chiede qualcuno rispondendo al tweet, conoscendo la passione di Rogen per quel tipo di fumo. "Sono certo che Paul lo confermerebbe" ribatte l'attore. Questa conferma prima o poi arriverà, ma non attraverso i social media non avendo Rudd alcun account perché "è una distrazione che preferisco evitare", diceva qualche mese fa in un'intervista. I due hanno recitato insieme nei film 40 anni vergine, Molto incinta, Anchorman, Anchorman 2 e Facciamola finita.

Once I was in the spa in a hotel in Vegas getting a massage. When I finished I turned over and to my shock Paul Rudd was massaging me. He saw me go in and convinced the masseuse to let him take over, thinking I’d notice immediately. I didn’t, and Paul did the entire rest of it.