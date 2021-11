Paul Rudd è l'uomo vivente più sexy del 2021 secondo la rivista People

News Cinema

Nonostante fosse stato dato per favorito Chris Evans, quest'anno l'ha spuntata Paul Rudd. L'attore è stato eletto Sexiest Man Alive per il 2021 dal magazine che consegna questo "riconoscimento" dal 1985.

All'età di 52 anni, portati incredibilmente bene tanto da essere spesso oggetto di discussione sul segreto della sua eterna giovinezza, Paul Rudd è stato eletto Sexiest Man Alive dal magazine americano People. Questo riconoscimento dell'uomo più sexy dell'anno era nata come un'idea alternativa della rivista per conquistare una fetta maggiore di lettori nel lontano 1985, quando il primo incoronato fu l'allora 29enne Mel Gibson. Nel frattempo l'etichetta di uomo più sexy ha preso piede guadagnando una certa autorevolezza e scatenando al contempo la giusta ironia su un premio che alla fine celebra un attore (con rare eccezioni) popolare, certamente bello e affascinante, diverso ogni anno.

Paul Rudd che, dice lui, non saprebbe da dove iniziare nel definirsi sexy. "Sono consapevole che quando la gente saprà che sono stato scelto io, dirà... cosa?!? Non è falsa umiltà la mia. Ci sono molte persone che dovrebbero ricevere questo titolo prima di me". Popolare negli USA lo è sempre stato fin dall'ormai film cult Clueless (in italiano Ragazze a Beverly Hills) del 1995, ma è con il personaggio della Marvel di Ant-Man che ha raggiunto la notorietà a livello mondiale. L'attore è sposato da 18 anni con la moglie Julia con cui ha avuto i figli Jack e Darby (rispetivamente di 17 e 12 anni). Vedremo al cinema Paul Rudd dal 18 novembre nel nuovo Ghostbusters: Legacy. Qui sotto il trailer del film e più in basso l'elenco di tutti gli uomini eletti Sexiest Man Alive.



Ghostbusters: Legacy: Il Trailer Internazionale del Film - HD

Tutti gli uomini più sexy dell'anno secondo la rivista People

Questa la lista dei Sexiest Man Alive di People con accanto l'età del premiato al momento del riconoscimento. Come si vede scorrendo i nomi, Richard Gere, George Clooney, Brad Pitt e Johnny Depp hanno vinto due volte.