Paul Feig scrive e dirige Dark Army, che riunirà diversi mostri della Universal

Ma non si tratta di un lungometraggio inserito nell'ormai fallito Dark Universe...

Paul Feig scriverà e dirigerà per la Universal l'horror Dark Army, che si propone di raccontare in un solo lungometraggio alcuni dei mostri Universal più noti (supponiamo includano la Creatura di Frankenstein e la Mummia), insieme a nuove creazioni partorite dalla mente dell'autore, reduce dal buon successo di Un piccolo favore. Esperto nel giocare coi generi, tra Spy e Last Christmas passando per il criticatissimo Ghostbusters del 2016, Feig è stato accolto da una Universal che sta cercando di ripensare il suo progetto del Dark Universe.

In origine l'universo avrebbe dovuto connettere diversi dei mostri in scuderia tra diversi lungometraggi, a partire dalla Mummia con Tom Cruise, flop che ha fatto saltare tale pianificazione. Attualmente la Universal ha anche avviato il progetto di The Invisible Man, slegandolo dal Dark Universe e affidandolo alle cure della Blumhouse, esperta in thriller e horror a basso costo come Scappa - Get Out. Se ne sta occupando il cocreatore di Saw, Leigh Whannell, in qualità di sceneggiatore e regista.

Se un Dark Universe in stile Marvel Cinematic Universe è saltato, non rimane che guardare agli esperimenti della Warner in stile Joker: aprirsi a un approccio autoriale e serenamente libero?