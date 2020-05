Paul Feig fa un film per Netflix da L'accademia del bene e del male

News Cinema

È tratto da una serie di libri per ragazzi di successo, pubblicata anche in Italia, L'Accademia del bene e del male, il film che Paul Feig realizzerà per Netflix.

In attesa di sviluppi su Dark Army di cui parlava qua, il regista Paul Feig ha intanto trovato un nuovo progetto. Porterà sullo schermo, per Netflix, il primo romanzo di Soman Chainani, "L'Accademia del bene e del male", che al momento conta 4 libri pubblicati anche in Italia.

Sono libri per ragazzi le cui protagoniste sono Sophie e Agatha, due amiche per la pelle che vengono ammesse a un'Accademia con due corsi di studi opposti: alla scuola del bene si seguono le orme di principesse come Cenerentola, Raperonzolo e Biancaneve. Ma alla scuola del male si può diventare streghe. Nell'Accademia insomma, ragazzi e ragazze vengono addestrati per diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe.

Ma, a sorpresa, la graziosa e educata Sophie viene assegnata alla scuola del male, mentre Agatha, più dark e scontrosa, viene mandata a quella del bene. Si tratta di un errore o è stato fatto per far scoprir loro chi sono veramente?

A produrre il film saranno Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz, Paul Feig, Laura Fischer, Zack Roth, Patricia Riggen e Soman Chainani, mentre ad occuparsi dell'adattamento saranno David Magee e Laura Solon.