Paul Dano è il papà di Spielberg nel film sull’infanzia del regista

Paul Dano, alias l'Enigmista di The Batman, si è aggiunto al cast del film diretto da Steven Spielberg e che ci mostra il regista bambino e ragazzo. L'attore sarà il padre del filmmaker.

Si arricchisce di un volto nuovo il cast dell'atteso film autobiografico, ancora senza titolo, diretto da Steven Spielberg e che racconta l'infanzia del regista. A Michelle Williams, scelta per interpretare un personaggio ispirato alla mamma del filmmaker, e a Seth Rogen, che sarà lo zio preferito di S.S., si è appena aggiunto Paul Dano, a cui è andata la parte del papà dell'inventore di E.T. - L'Extraterrestre. Anche Dano, come i suoi compagni di set, "avrà una voce distinta e originale".

Spielberg ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Tony Kushner, suo collaboratore anche in altre occasioni, e comincerà le riprese in estate, per un'uscita in sala nel 2022. C'è molta attesa per il biopic, ambientato a Phoenix, in Arizona, tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. E’ ancora in corso il casting dei ragazzi che reciteranno insieme a Michelle Williams, a Seth Rogen e a Paul Dano. Al centro della storia ci sarà un bambino (poi un ragazzo) che però non si chiamerà Steven.

Vedremo Paul Dano nel marzo del 2022 in The Batman di Matt Reeves, nel quale l'attore impersonerà l'Enigmista. Tornando a Steven Spielberg, aspettiamo di goderci il suo West Side Story, remake del celebre musical del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise.