Patty Jenkins racconta perché alla fine non ha girato Thor: Dark World

La regista di Wonder Woman ha rinunciato al progetto Marvel per le cosiddette "divergenze creative".

Prima che Alan Taylor fosse ingaggiato dalla Marvel per dirigere Thor: The Dark World, il progetto era stato affidato a Patty Jenkins. Si sarebbe tratto della donna al timone di una produzione targata Marvel, e perdi più del primo film di Thor dopo l’enorme successo del primo Avengers. La Jenkins lavorò alla pre-produzione per circa tre mesi ma dovette rinunciarvi per le solite, cosiddette “divergenze creative”. A quanto pare il pomo della discordia fu una sceneggiatura molto apprezzata dalla regista ma rifiutata dalla casa di produzione.

Questa la dichiarazione di Patty Jenkins rilasciata a Vanity Fair: “Non credo che avrei potuto fare un buon film con lo script che volevano girare. Sarebbe stato un grosso problema, e la colpa sarebbe ricaduta su di me. Sarebbe sembrato qualcosa del tipo: ’Questa donna ha diretto il film mancando tutti questi bersagli.’ A quel punto della mia carriera sentivo che se l’avessero fatto con un altro regista non sarebbe stato un gran problema. E forse capiranno e lo apprezzeranno più di me. Non puoi fare film in cui non credi. L’unico motivo per farlo sarebbe stato quello di provare alla gente che potevo. Ma non avrei provato nulla se non avessi avuto successo. Non credo avrei avuto un’altra occasione, quindi sono contenta della decisione presa.”

Come arcinoto la Jenkins anni dopo è passata alla concorrente Warner/DC per dirigere l’enorme successo di critica e pubblico che risponde al titolo di Wonder Woman. Il sequel Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema americani il prossimo 14 agosto.