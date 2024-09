Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen, ha un tumore. Lo svela in Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band

News Cinema

Patti Scialfa, dal 1991 moglie di Bruce Springsteen è affetta da un tumore del sangue. Lo racconta nel documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, che ha avuto la sua anteprima al Toronto Film Festival.

C'è grande attesa per il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, che arriverà su Disney + il 25 ottobre. Il film ha avuto però la sua anteprima al Toronto Film Festival, e chi lo ha visto ha appreso che Patti Scialfa, moglie del Boss e componente della E Street Band, è affetta da mieloma multiplo, un tumore del sangue che le è stato diagnosticato nel 2018.

Patti Scailfa parla della malattia

In Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, Patti Scialfa parla con grande sincerità della malattia, rivolgendosi ai suoi colleghi musicisti più stretti. La vediamo e sentiamo dire:

Abbassa le mie difese immunitarie, quindi devo fare attenzione a cosa voglio fare e a dove voglio andare. Ogni tanto riesco a partecipare a un paio di concerti e a cantare qualche canzone sul palco, ma è un regalo. Questa è la mia nuova normalità e va bene così.

Patti Scialfa non ha partecipato all’anteprima del doc al Festival di Toronto. Come sappiamo, fa parte della E Street Band dal 1984 e ha sposato Bruce Springsteen nel 1991. Sempre nel documentario dice che quando è sul palco insieme al marito, il pubblico vede un aspetto della loro relazione che solitamente non viene mostrato.

Road Diary - Bruce Springsteen and the E Street Band: cosa bisogna sapere sul documentario

Diretto da Thom Zimny, Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band contiene delle immagini dell'ultimo tour mondiale del Boss e del suo gruppo musicale e si sofferma anche su ciò che accade nel backstage. Il focus del film è il rapporto fra Springsteen e la band, fondata nel 1972. Il documentario segue la preparazione del tour, il primo dopo sei anni (l'ultimo era il The River Tour, nel 2016-2017), cominciato il 1° febbraio 2023 a Tampa, in Florida. Bruce ha fatto anche tre date italiane: il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma al Circo Massimo e infine il 25 luglio a Monza, per poi tornare negli Stati Uniti.

Come sappiamo, il tour è stato interrotto per problemi di salute del boss, che però adesso sta bene, tanto che tornerà in Italia il 1° e il 3 giugno per esibirsi nel suo stadio preferito, quello di San Siro a Milano. Con lui ci saranno gli ormai mitici Little Steven (chitarra, mandolino e voce), Max Weinberg (batteria), Garry Tallent (basso), Roy Bittan (pianoforte), Nils Lofgren (chitarra), Charlie Giordano (organo), Soozie Tyrell (violino) e Jake Clemons (sassofono).

Alla première di Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, Bruce Springsteen ci ha tenuto a sottolineare che non ha alcuna intenzione di smettere. A 74 anni è ancora pieno di energia e desidera esibirsi fino a quando "gli reggeranno le gambe". Nell'attesa di vedere in streaming il documentario, ecco il video che annuncia l'arrivo negli States su piattaforma (Hulu)