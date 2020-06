Patrick Wilson raggiunge Halle Berry e Josh Gad in Moonfall, nuovo disaster-movie di Roland Emmerich

News Cinema

Attore e regista hanno girato insieme il recente Midway.

Dopo il premio Oscar Halle Berry e Josh Gad il nuovo disaster-movie di Roland Emmerich intitolato Moonfall ha aggiunto al proprio cast anche Patrick Wilson, uno degli attori più affidabili e carismatici della Hollywood contemporanea. Da notare che il regista e l’interprete hanno già collaborato nel recentissimo e divertente Midway, film di guerra interpretato anche da Woody Harrelson ed Ed Skrein.

La storia di Moonfall comincia con una forza misteriosa che sradica la Luna dalla propria orbita e la catapulta verso la Terra. Per evitare il disastro totale viene lanciata una spedizione spaziale che rappresenta l’ultima possibilità di salvezza per il genere umano. Alla Berry il ruolo della protagonista, ovvero un ex-astronauta che potrebbe rappresentare la soluzione per evitare la catastrofe. Wilson invece interpreterà un altro astronauta caduto in disgrazia che ha una nuova chance per redimersi.

Roland Emmerich è l’autore di disaster-movie come Independence Day, L’alba del giorno dopo e 2012: insomma, un cineasta di sicuro affidamento quando c’è da distruggere e far esplodere…Tra i maggiori successi di Patrick Wilson al cinema ci sono senz’altro le collaborazioni con il regista James Wan, ovvero i franchise di Insidious e The Conjuring e il cinecomic Aquaman. Wilson ha ottenuto una nomination ai Golden Globe come protagonista della seconda stagione di Fargo.