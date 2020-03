Patrick Swayze doveva essere la star a sorpresa di Benvenuti a Zombieland

News Cinema

Lo sceneggiatore Paul Wernick condivide su Twitter le pagine della sceneggiatura con Patrick Swayze, che purtroppo si ammalò e morì prima che potessero offrirgli la parte. Dopo di lui sono stati considerati molti altri attori prima di Bill Murray.

In questi giorni di quarantena, molti di noi ne approfittano per mettere ordine nei propri cassetti e a volte di condividere qualche ritrovamento. Deve averlo fatto anche Paul Wernick, autore di Benvenuti a Zombieland e del sequel, che su Twitter ha rivelato che Bill Murray non è stato la prima scelta per il ruolo della star visitata dal gruppo guidato da Tallahassee, ma che il ruolo era stato scritto inizialmente per Patrick Swayze, che purtroppo si ammalò e morì prima che potessero offrirglielo.

Non solo: sono stati molti altri gli attori presi in considerazione, come rivelato da Wernick negli altri Tweet: Dwayne Johnson, Kevin Bacon, Joe Pesci, Mark Hamill, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone e Matthew McConaughey.

Wernick ha pubblicato le pagine della sceneggiatura relative alle scene con Swayze e ha promesso che lui e Rhett Reese, il suo coautore (con cui ha anche scritto i due Deadpool), pubblicheranno man mano sempre su Twitter tutte quelle dedicate agli altri attori. Il film di Swayze, di cui nelle pagine pubblicate l'entusiasta Albuquerque parla con più entusiasmo, è I ragazzi della 56ma strada di Francis Ford Coppola. Già, perché Tallahassee (Harrelson) si chiamava all'inizio Albuquerque, mentre Columbus era Flagstaff e Little Rock Stillwater.

Noi abbiamo adorato Bill Murray in quel cammeo, ma quello rivelato da Wernick e Reese ci sembra un interessante dietro le quinte sulla lavorazione del film, che ci fa capire che l'attore migliore per il ruolo può essere anche l'ultimo scelto, o chiederci come sarebbe stato diverso interpretato da uno di quegli attori. Ci fa inoltre piacere questo ricordo di Patrick Swayze, che ci ha lasciato davvero troppo presto.

Since we’re all currently living in #zombieland, @rhettreese & I thought it’d be fun to take you behind the curtain, back to the early days. The role Bill Murray played started in the original draft as Patrick Swayze. Patrick tragically got sick and we never had the opp (1) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020

to offer him the part. But we did WRITE IT. Along with a dozen or so, including for @therock @kevinbacon @HamillHimself @theslystallone, JCVD, Pesci, McConaughey among others. @rhettreese and I are going to post a new scene every day, as written, just, well, just because… (2) — Paul Wernick (@paulwernick) March 19, 2020