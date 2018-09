Patrick Stewart potrebbe diventare Bosley nel nuovo Charlie's Angels

In attesa di vederlo tornare ni panni del Capitano Picard nella nuova serie di Star Trek: Next Generation, il grande Patrick Stewart molto probabilmente legherà il proprio nome a un altro franchise di successo, precisamente quello di Charlie's Angels. L'attore potrebbe infatti essere ingaggiato per interpretare Bosley nel reboot che vedrà protagonista (quasi) assoluta Kristen Stewart. Come noto Stewart è già parte fondamentale di un'altra saga cinematografica come quella degli X-Men, in cui ha più volte interpretato il Professor Charles Xavier.

La notizia arriva in maniera in realtà abbastanza sorprendente perché Elizabeth Banks, che co-sceneggierà e dirigerà il reboot, era stata precedentemente accreditata come possibile candidata per una versione di Bosley al femminile: evidentemente la produzione ha preferito andare in una direzione più classica. Ricordiamo che nel precedente Charlie's Angels, quello interpretato dal trio composto da Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore, Bosley era stato interpretato niente meno che da un altro grande attore come Bill Murray.

Il nuovo Charlie's Angels arriverà nelle sale di tutti gli Stati Uniti a partire dal 27 settembre 2019, posticipato dopo un primo posizionamento datato 7 giugno. I due precedenti film, entrambi diretti da McG, avevano superato i 100 milioni di dollari d'incasso sul solo mercato interno.