Paterson: il film da vedere e commentare insieme domenica 7 giugno con SimulWatch

Adam Driver protagonista di uno dei massimi capolavori di Jim Jarmusch. Appuntamento su SimulWatch domenica 7 giugno alle ore 14:30.

La visione condivisa di domenica 7 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Paterson, uno dei capolavori di Jim Jarmusch, con protagonista un bravissimo Adam Driver, affiancato dalla Golshifteh Farahani vista di recente in Tyler Rake.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Paterson e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi domenica 7 giugno alle ore 14:30.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2016, Paterson vede Driver nel ruolo di un autista di pullman di nome Paterson che vive nelle cittadina di Paterson del New Jersey, la città natale del poeta William Carlos Williams. Anche Paterson è un poeta, e annota versi su un taccuino che porta sempre con se e che nascono in lui dalla silenziosa e placida osservazione del mondo che lo circonda.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

