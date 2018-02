Paterno: il full trailer del film biografico HBO con Al Pacino protagonista

Il monologo di Al Pacino di Ogni maledetta domenica ce lo ricordiamo tutti.

Ma, anche se in Paterno l'attore torna a vestire i panni di un allenatore di football americano a quasi vent'anni di distanza da quel film del 1999 di Oliver Stone, dubitiamo che qui ci saranno momenti di quel genere.

Non perché Tony D'Amato fosse un personaggio inventato, e Joe Paterno no, ma perché il primo non è stato protagonista dello scandalo che ha fatto cadere in disgrazia il secondo.

Joe Paterno è stato una vera leggenda del football, ma quando nel 2011 si è aperta un inchiesta su Jerry Sandusky, il suo secondo che curava l'allenamento dei difensori, ed è emerso che per anni questi aveva abusato dei ragazzi della squadra di Penn State, è subito stato chiaro agli occhi di tutti che Paterno non poteva non sapere, che come minimo era al corrente delle voci, e che il suo silenzio era stato altrettanto colpevole.

Questo è il primo full trailer di Paterno, che debutterà su HBO il prossimo 7 aprile.

Diretto da Barry Levinson, che per HBO ha già firmato The Wizard of Lies, biopic s Bernie Madoff interpretato da Robert De Niro, Paterno vede protagonisti, oltre Pacino, anche Riley Keough (una giornalista che si occupa della storia), Kathy Baker, Greg Grunberg, Annie Parisse e Larry Mitchell.

In questo film, quindi, Al Pacino aggiunge un nuovo personaggio reale alla sua galleria recente, che già comprende il medico Jack Kevorkian, Phil Spector e che presto vedrà anche aggiungersi Jimmy Hoffa, che interpreta nell'atteso The Irishman di Scorsese.