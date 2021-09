Passing: il trailer dell'acclamato debutto registico di Rebecca Hall con Tessa Thompson e Ruth Negga

News Cinema

Presentato con successo al Sundance Film Festival, Passing è il debutto registico dell'attrice Rebecca Hall, un film in bianco e nero con Tessa Thompson, Ruth Negga e Alexander Skarsgård. Questo il trailer.

Conosciamo Rebecca Hall come attrice straordinaria e donna intelligente. Per il suo debutto dietro la macchina da presa, che si intitola Passing, Hall ha scelto l'omonimo romanzo di Nella Larsen del 1929 e ha chiamato a interpretarne la storia due valenti colleghe come Ruth Negga e Tessa Thompson, che indossano abiti d'epoca in questo dramma sul colore della pelle, fotografato in un bellissimo bianco e nero. Presentato al Sundance Film Festival quest'anno, Passing è stato accolto con entusiasmo ed è adesso uscito il trailer. Si tratta di un film, come vedete, targato Netflix e interpretato anche da Alexander Skarsgård, André Holland e Bill Camp. Questa la trama:

Passing racconta la storia di due donne nere, Irene Redfield (Thompson) e Clare Kendry (Negga), che possono "passare" per bianche ma che scelgono di vivere sui lati opposti della linea di colore durante il picco della Harlem Renaissance nella New York dei tardi anni Venti. Dopo che un incontro fortuito fa ritrovare le due amiche d'infanzia un pomeriggio estivo, Irene con riluttanza invita Clare a casa sua, dove lei entra nelle grazie del marito di Irene (Holland) e della sua famiglia, e ben presto anche della sua più ampia cerchia sociale. Mentre le loro vite si intrecciano sempre più profondamente, Irene scopre che la sua esistenza un tempo stabile viene sconvolta da Clare, e Passing diventa un'analisi affascinante dell'ossessione, la repressione e le bugie che le persone raccontano a se stesse e agli altri per proteggere la loro realtà attentamente costruita.

In America Passing uscirà al cinema il 27 ottobre e arriverà su Netflix il 7 novembre, non conosciamo ancora la data italiana.