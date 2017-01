Passengers: Jennifer Lawrence e Chris Pratt sono gli unici svegli in mezzo ad altri 5000 - Nuova clip italiana dal film

E' arrivato oggi, 30 dicembre, nei cinema italiani Passengers, il dramma sentimentale fantascientifico diretto dal regista di The Imitation Game Morten Tyldum, con protagonisti principali Jennifer Lawrence e Chris Pratt.



Il film si svolge durante un viaggio spaziale che sta portando un gruppo di oltre 5000 persone verso una nuova casa su un altro pianeta. A causa di un incidente, due dei passeggeri, una scrittrice e giornalista e un tecnico, si svegliano all'improvviso dal sonno artificiale con 90 anni di anticipo rispetto al previsto!

I due sono ovviamente Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Li vediamo in questa nuova scena italiana tratta dal film, aggirarsi in mezzo alle migliaia capsule in cui dormono tranquillamente gli altri passeggeri della nave spaziale:





