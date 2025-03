Pasaporta: il film albanese che sta facendo il giro del mondo fa tappa a Roma

News Cinema

Stasera 31 marzo al Cinema Caravaggio di Roma sarà proiettato Pasaporta, il film fenomeno albanese che sta rapidamente guadagnando una notorietà internazionale.

Per allagare i nostri orizzonti culturali, il cinema ci aiuta sempre, soprattutto quando racconta storie lontane da noi con cui abbiamo poca familiarità. Pasaporta (in italiano Passaporto) è il titolo di un film indipendente albanese che dopo aver tenuto banco per quasi tre mesi nei cinema in Albania e in Kosovo (dove è ancora in programmazione), ha varcato le frontiere per farsi conoscere a livello internazionale.

Diretto dal regista Eduart Grishaj, il film ha guadagnato poco per volta notorietà facendo registrare il tutto esaurito nelle tante sale in giro per il mondo in cui è stato proiettato: Inghilterra, Grecia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Austria, Stati Uniti (con due anteprime al Regal Union Square di Manhattan) e Canada (Toronto). In alcune città italiane il film ha già avuto un'anteprima, ma stasera 31 marzo tocca alla capitale. Pasaporta sarà proiettato alle 19 a Roma al Cinema Caravaggio, una di quelle strutture che coraggiosamente resistono e creano attrattiva per gli appassionati di cinema con programmazioni interessanti e senso di comunità.

Pasaporta: trama e trailer del film ispirato a una storia vera

Pasaporta la drammatica vicenda di Edoni, interpretato dall’attore italo-albanese Indri Shiroka. Per emigrare illegalmente in Canada, il giovane si affida a una pericolosa rete criminale pericolosa e deve fingersi sposato con Vlera (che ha il volto dell'attrice Kaona Matoshi), una ragazza kosovara anch'essa diretta in Nordamerica. Con due passaporti falsi, la coppia di sposi fasulli intraprende un viaggio rischioso che li porta ad attraversare l'Albania, l'Italia e il Messico, prima di giungere alla loro meta finale.

“Questo è un progetto a cui sono profondamente legato, per diverse ragioni, in primo luogo perché anche io sono un migrante e la storia mi ha catturato immediatamente" racconta il protagonista Indri Shiroka, nato in Albania, cresciuto in Italia e residente a Roma. "Ho dovuto fare quattro provini per avere questo ruolo, completamente ignaro di quello che effettivamente mi aspettava. Sono state solo cinque settimane di riprese, durissime, abbiamo girato in 3 paesi diversi, Albania, Italia e Messico, viaggi interminabili, riprese “rubate” persino su aerei e negli aereoporti. Un incredibile tour de force".

"L’enorme successo che sta avendo questo film dentro e fuori l’Albania, vedere fiumi di persone di tutte le età in attesa di una stretta di mano o di un abbraccio fuori dalle sale di tutto il mondo mi riempie di orgoglio" continua l'attore, "proprio perché vedo riconosciuto l’enorme sforzo e il durissimo lavoro che ci ho messo per questo ruolo. Per me rappresenta un passaggio fondamentale nel mio percorso di crescita come uomo innanzitutto e senza dubbio come attore".

La fotografia del film è curata dal serbo Đorđe Stojiljković, noto per il suo lavoro visivo nell'epico sci-fi movie indiano Kalki 2898-AD. Le riprese sono state realizzate tra Albania, Milano, Como, Città del Messico e Tulum e danno vita a un racconto coinvolgente che esplora le speranze, le paure e le difficoltà di chi tenta di costruirsi un futuro lontano dalla propria terra.

Attualmente valutato da due importanti società internazionali di distribuzione, Pasaporta oncluderà il suo tour con tre nuove tappe in Germania, prima di entrare nei mercati cinematografici globali e nei festival internazionali. La proiezione romana sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di immergersi in questo straordinario racconto di coraggio e resilienza umana. Il film sarà mostrato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Qui sotto il trailer di Pasaporta.