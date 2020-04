Partnerperfetto.com, una commedia romantica pioniera del dating online

News Cinema

L'amore per i cani al centro del film Partnerperfetto.com, una storia sulla solitudine di chi si vede il proprio matrimonio fallire miseramente e si ritrova single a 40 anni. Protagonisti Diane Lane e John Cusack.

L'amore romantico ha subito una grande e vera rivoluzione negli ultimi anni, quella legata alla nascita dei siti di incontri online, e anche il cinema ne ha dovuto prendere atto. Uno dei primi a farlo è stato il pionieristico Partnerperfetto.com, anno 2005, in originale Must Love Dogs, che siamo d'accordo non essere propriamente una traduzione letterale. I racconti personali e amorosi all'invio del XXI secolo sono il cuore di questa storia, senza pedanteria, ma con i toni lievi della commedia romantica. Abbandono, solitudine e la comunicazione via web.

Partnerperfetto.com, ti amo se ami i cani

Poi ci sono i cani, che hanno un ruolo centrale per la protagonista, la quale viene iscritta dalle sorella in un sito di incontri, quello del titolo, con l'indicazione che deve amare i cani, perché chi li ama non può che essere una buona persona. Sarah (Diane Lane) è una maestra d'asilo che ancora deve riprendersi dalla fine del suo matrimonio e abituarsi alla vita da sola.

Sarah, che fa una dura selezione fino a che sceglie di vedersi con Jake (John Cusack), anche lui da poco tornato single e con un lavoro molto intrigante: costruisce barche da solo, in maniera artigianale, se non proprio artistica. Primo appuntamento non esattamente impeccabile, guarda caso proprio a causa del cane di lei, dal curioso nome di Madre Teresa. Ma Jake tiene duro per un secondo appuntamento, che sembra andare per il meglio, ma finisce sul più bello per un errore da principanti, come in fondo sono ridiventati loro dopo la fine di tanti anni di rapporti stabili: il preservativo che manca.



Ma entra in gioco anche Bob (Dermot Mulroney), altro neo single che da amico diventa causa di rottura fra Jake e Sarah, perché quest’ultima viene beccata a baciarlo. Ma non finisce qui, e naturalmente non ve lo sveleremo noi, sappiate solo che da triangolo ci sarà di mezzo un gioco a quattro, e che la felicità, e un po' di chiarezza, non ci potrà poi alla fine essere senza l'appoggio e la complicità di Maria Teresa.



Partnerperfetto.com: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

>Il film è l'adattamento del romanzo di Claire Cook, Must Love Dogs, inedito in italia, pubblicato nel 2002. È il secondo film di Gary David Goldberg, girato con un budget di 30 milioni di dollari, avendone incassati circa il doppio solo negli Stati Uniti. Inutile dire come sia un film che si basa molto sul fascino e la simpatia dei due adorabili protagonisti, Diane Lane e John Cusack.