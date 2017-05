Parliamo delle mie donne: in anteprima il trailer italiano e il poster del film di Claude Lelouch

Dopo Sognare è Vivere, il primo film da regista di Natalie Portman, in uscita il 1 giugno, la neonata distribuzione Altre Storie porterà nei nostri cinema il film di uno dei grandi maestri del cinema francese Claude Lelouch, premio Oscar e Palma d'Oro per il film Un uomo e una donna, tanto per citare il suo film più celebre.



Parliamo delle mie donne, questo è il titolo, vede protagonista una vera e propria leggenda dello spettacolo francese e non solo, il cantante e attore Johnny Hallyday, accanto a lui Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell e Irene Jacob.

Il film, presentato in Italia da Rai Cinema, sarà nelle nostre sale dal 22 giugno prossimo. Intanto, ve ne mostriamo in anteprima il trailer e il poster italiani:





In Parliamo delle mie donne l'autore parigino racconta, con il suo stile inconfondibile, la famiglia, il perdono, l'amicizia.

Jacques Kaminsky (intepretato da Johnny Hallyday), fotografo di guerra di fama internazionale e padre assente, trascorre più tempo a prendersi cura della sua fotocamera che delle sue quattro figlie Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Trasferitosi da Parigi a Praz-sur-Arly, un paesino ai piedi del Monte Bianco, vuole trascorrere un felice riposo dal lavoro in una splendida baita nelle Alpi con la sua nuova compagna Nathalie (Sandrine Bonnaire).

Jacques, però, sente di essere arrivato a un momento dove, per essere realmente appagato, ha bisogno di riconciliarsi con la sua famiglia e le sue quattro figlie, avute da donne differenti. Compito arduo, perché lui ha sempre preferito il lavoro agli affetti familiari.

Così, il suo migliore amico Frédéric (Eddy Mitchell) spinto da una profonda e irrazionale amicizia, tenterà di farlo riconciliare con la famiglia attraverso una messinscena. Un'oscura menzogna che sconvolgerà la sua vita e quella delle persone intorno a lui, in quei giorni di apparente e festosa tranquillità.