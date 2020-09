Paris Hilton racconta il suo trauma infantile nel documentario This is Paris

News Cinema

La pioniera delle influencer Paris Hilton, celebrità ormai non più da prima pagina, sta cercando di risalire nell’attenzione mediatica con un documentario, This is Paris, in cui racconta il trauma della sua infanzia.

All’epoca veniva definita una celebrity, ma con l’arrivo dell’epoca dei social media possiamo definire Paris Hilton come una pioniera delle influencer che oggi dominano con la loro immagine. L’erede del colosso alberghiero però rimane un’attenta business woman, con una linea di 19 prodotti diversi, oltre che una star del reality, nonostante il calo di attenzione dovuto all’arrivo di altre celebrity, di altre influencer. Motivo valido per rinnovare la sua immagine raccontandosi in un documentario ora disponibile per YouTube Originals dal titolo This is Paris, in cui intende raccontare chi sia veramente, al di là della maschera pubblica con cui è diventata celebre.

“Sento di essere cresciuta molto, specie nell’ultimo anno”, dichiara ora a Variety. “Fare questo film ha significato per me parlare delle cose che volevo realizzare e di quelle che ho effettivamente realizzato, di chi sono veramente e del perché sono così.”

Nel documentario racconta l’ascesa verso la fama mondiale, ma soprattutto il trauma della sua infanzia, dicendo di essere stata abusata fisicamente ed emozionalmente durante la scuola. È la prima volta che la Hilton si apre in questo modo, non solo pubblicamente, ma anche in privato, con la sua famiglia.