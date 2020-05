Parasite: Stasera su Sky in prima TV assoluta il film fenomeno coreano vincitore di 4 Oscar

News Cinema

Va in onda questa sera in prima serata e in prima TV assoluta su Sky Cinema Due il pluripremiato film Parasite. La Palma d'Oro come miglior film del concorso al Festival di Cannes 2019 e i quattro premi Oscar (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Film Internazionale) ne fanno il film più acclamato in assoluto dell’ultimo anno. I premi ricevuti da Parasite in giro per il mondo sono molti di più, ma tutti questi riconoscimenti non servono a convincerci che quest'opera diretta Bong Joon-Ho sia eccellente sotto molti aspetti. Ciò che è sufficiente fare per capire la grandezza del film, è vederlo e farsi una propria opinione. Al 99,9% sarà positiva. Parasite va in onda in prima visione tv giovedì 7 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema #IoRestoACasa 2, oltre a essere disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Parasite: la trama del film vincitore di 4 premi Oscar

Parasite, film diretto da Joon-ho Bong, è un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek (Kang-ho Song), un uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook (Hye-jin Jang), senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung (So-dam Park) e il minore, Ki-woo (Woo-sik Choi). Vivono in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo (Yeo-jeong Jo), la figlia adolescente dei Park. Quest'ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica.

Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un'insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con un organismo estraneo.

Parasite: una commedia umana imbevuta di contemporaneità" dice il regista Bong Joon-Ho

"Sebbene il titolo possa far pensare a un film di mostri o di fantascienza, Parasite è a tutti gli effetti quella che definirei una commedia umana, fortemente imbevuta di contemporaneità", così il regista Bong Joon-Ho ha descritto il suo film di maggior successo. "Anche se il plot è composto da una serie di situazioni uniche e peculiari, è comunque una storia che potrebbe accadere nel mondo reale. In questo senso è un dramma molto realistico. Ma è pur vero che nel mondo reale, i percorsi di una famiglia come quella composta dai nostri quattro protagonisti disoccupati e della famiglia Park non si incrocerebbero mai. L’unica possibilità di un incontro tra queste classi è un rapporto di lavoro, come quando qualcuno viene assunto come tutor o lavoratore domestico. In queste situazioni ci sono momenti in cui le due classi sociali sono così a stretto contatto da poter sentire l’uno il respiro dell’altro e vengono entrambe trascinate in una situazione in cui anche il più piccolo passo falso può portare a fratture ed esplosioni". Qui sotto il video backstage di Parasite.