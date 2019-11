Parasite: il regista Bong Joon-Ho implora i critici (e il pubblico) di non fare spoiler

News Cinema

Sta per fare finalmente il suo debutto nei cinema, giovedì 7 novembre, il film vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2019.

Parasite, che debutterà finalmente giovedì 7 novembre nei cinema italiani, non è solo il film che ha vinto - meritatamente - la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019. È anche uno dei film più belli che avrete occasione di vedere al cinema nel corso della stagione.

Mix irresistibile di commedia nera, thriller e spietata satira sociale, tutto incentrato sulla lotta di classe ma declinata in maniera insolita e brillante, attraverso l'incontro tra una famiglia ricca e una povera, il film diretto da coreano Bong Joon-ho riserva di continuo sorprese e colpi di scena.

Anche per questo, prima della sua presentazione in prima mondiale sulla Croisette, Bong aveva indirizzato a giornalisti e critici un appello affinché i pezzi e le recensioni sul film non contenessero i temutissimi spoiler. Noi, da parte nostra, abbiamo rispettato questo appello, come potrete verificare voi stessi leggendo la nostra recensione di Parasite.

Ma quello che vale per noi, dovrebbe valere anche per voi spettatori: e quindi vi riportiamo qui, integrale, l'accorato appello di Bong Joon-ho che vi invita a non rovinare l'esperienza della visione a chi verrà dopo di voi:

Una supplica:



Al giorno d’oggi le persone, quando aspettano di vedere un film per il quale c’è molta attesa, se ne stanno alla larga dai loro siti di cinema preferiti e indossano le cuffiette con il volume alto mentre siedono nell’atrio dei cinema.

Ovviamente Parasite non è un film che dipende solo da un unico grande colpo di scena finale. È chiaramente diverso, per esempio, da certi film hollywoodiani che gettano chi non l’ha ancora visto nello sgomento e nella rabbia più totali quando qualcuno all’ingresso della sala si mette ad urlare: “Bruce Willis è un fantasma!”



Nonostante ciò, credo sia la speranza di tutti i registi che il pubblico rimanga con il fiato sospeso ad ogni colpo di scena, grande o piccolo, che si sorprenda e venga risucchiato nel film brulicante di emozioni dall’inizio alla fine.



Dunque, in tutta onestà, vi supplico –



Quando scriverete la recensione di questo film, per favore trattenetevi il più possibile dal rivelare come si sviluppa la storia dopo che fratello e sorella cominciano a lavorare come insegnanti privati, particolare che viene svelato anche nel trailer.

Questa gentilezza da parte vostra sarà un magnifico regalo per il pubblico e per il team che ha lavorato a questo film.



Chino il capo e vi imploro ancora una volta – per favore niente spoiler.



Grazie.

Bong Joon Ho