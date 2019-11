Parasite: il backstage esclusivo del film di Bong Joon-ho, Palma d'Oro a Cannes

News Cinema

Il film del regista coreano arriva nei cinema dal 7 novembre.

Ha travolto la giuria dello scorso Festival di Cannes che da tempo non si esprimeva unanime nei confronti di un film. Parasite, diretto dal regista coreano Bong Joon-ho, ha vinto la Palma d'Oro sulla Croisette per aver messo in scena una storia con diverse identità, una miscela di generi amalgati magnificamente tra loro, dalla commedia nera al dramma sociale, dal thriller con venature horror a un commovente sentimentalismo. Vi offriamo la visione del Making Of, un video che viaggia dietro le quinte della realizzazione del film, rivela l'approccio tecnico adottato per creare le diverse atmosfere con luci e scenografie e approfondisce quello artistico grazie alle testimonianze degli attori del cast. E, ovviamente, anche dello stesso Bong Joon-ho.

Parasite, dal 7 novembre nei cinema italiani, è distribuito da Academy Two.

Parasite: Il Backstage del Film in Esclusiva - HD

La trama di Parasite ruota intorno alla famiglia Park, il ritratto della ricchezza a cui si aspira. Ruota intorno anche alla famiglia Kim, ricca d'astuzia ma non di molto altro. Per caso o per destino, queste due famiglie si incontrano e i Kim annusano una grande opportunità. Guidati da Ki-woo, i ragazzi Kim si installano rapidamente come insegnante e terapista d'arte nella casa dei Park. Presto, una relazione simbiotica si forma tra le due famiglie. I Kim forniscono "indispensabili" servizi di lusso, mentre i Park senza saperlo finanziano tutta la famiglia. Quando un intruso parassita minaccia il nuovo benessere dei Kim, si scatena una selvaggia e scorretta lotta per il dominio, che minaccia di distruggere il fragile ecosistema tra i Kim e i Park.