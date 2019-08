Parasite: ecco il trailer del trionfatore di Cannes!

News Cinema

Arriverà sui nostri schermi in autunno, distribuito da Academy Two, il film di Bong Joon-ho.

Dal genio del regista di Snowpiercer e Okja, Bong Joon-ho, Parasite ha travolto e conquistato pubblico, critica e giuria all'ultimo festival di Cannes, dove ha vinto a furor di popolo la Palma d'Oro. Purtroppo chi scrive non c'era e ha evitato finora di leggere recensioni e notizie sul film, per non rovinarsi la visione. Ma tranquilli: il trailer si può guardare perché è assolutamente privo di spoiler.

Di Parasite sa che è un film "mutante", dalle molte sorprese, sulle differenze di classe. Questa, se volete leggerla, è la breve sinossi diffusa:

Incontriamo la famiglia Park, il ritratto della ricchezza a cui si aspira. E la famiglia Kim, ricca d'astuzia ma non di molto altro. Per caso o per destino, queste due famiglie si incontrano e i Kim annusano una grande opportunità. Guidati da Ki-woo, i ragazzi Kim si installano rapidamente come insegnante e terapista d'arte nella casa dei Park. Presto, una relazione simbiotica si forma tra le due famiglie. I Kim forniscono "indispensabili" servizi di lusso, mentre i Park senza saperlo finanziano tutta la famiglia. Quando un intruso parassita minaccia il nuovo benessere dei Kim, si scatena una selvaggia e scorretta lotta per il dominio, che minaccia di distruggere il fragile ecosistema tra i Kim e i Park.

In America Parasite uscirà l'11 ottobre e sempre in autunno, in data ancora non precisata, arriverà anche nei nostri cinema, distribuito da Academy Two.