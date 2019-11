Parasite è il film con il più alto incasso del 2019 negli USA per un film straniero

News Cinema

Scontata la nomination ai prossimi premi Oscar. Anzi, potrebbe arrivarne più di una.

Con la firma del regista coreano Bong Joon-ho (il quale aveva diretto Chris Evans in Snowpiercer), il film Parasite si appresta in questi giorni a diventare il titolo straniero più visto del 2019 nei cinema statunitensi. Da quattro settimane in programmazione, la critica sociale di Parasite ha lentamente conquistato il pubblico americano arrivando a quota 10 milioni di dollari di incasso. Da questo weekend il film è in programmazione anche nel nostro paese, su circa 150 schermi. Nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, ha incassato 138 mila euro per un totale fino ad ora di 236 mila euro.

Parasite ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, ottenendo un giudizio unanime da tutti i giurati. È scontata la candidatura come miglior film non in lingua inglese ai prossimi premi Oscar, anzi, potrebbero arrivarne a sorpresa anche altre (fotografia, scenografia, sceneggiatura e regia sono le più probabili). Andate questo link per capire perché la critica sia in adorazione per Parasite e perché dovreste esserlo anche voi. Qui sotto il video backstage di Parasite con le interviste sul set ad attori e autori e più in basso il trailer.

Parasite, dal 7 novembre nei cinema italiani, è distribuito da Academy Two.

Parasite: Il Backstage del Film in Esclusiva - HD

La trama di Parasite ruota intorno alla famiglia Park, il ritratto della ricchezza a cui si aspira. Ruota intorno anche alla famiglia Kim, ricca d'astuzia ma non di molto altro. Per caso o per destino, queste due famiglie si incontrano e i Kim annusano una grande opportunità. Guidati da Ki-woo, i ragazzi Kim si installano rapidamente come insegnante e terapista d'arte nella casa dei Park. Presto, una relazione simbiotica si forma tra le due famiglie. I Kim forniscono "indispensabili" servizi di lusso, mentre i Park senza saperlo finanziano tutta la famiglia. Quando un intruso parassita minaccia il nuovo benessere dei Kim, si scatena una selvaggia e scorretta lotta per il dominio, che minaccia di distruggere il fragile ecosistema tra i Kim e i Park.