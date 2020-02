Parasite e gli Oscar 2020: Gianni Morandi commenta la vittoria con un video su Facebook

News Cinema

Il cantante bolognese commenta la vittoria del film di Bong Joon-ho, in cui compare una sua canzone, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook (sarà video di Anna?).

Era atteso ed è arrivato, il commento di Gianni Morandi relativo alla storica vittoria di Parasite agli Oscar 2020.

Per i pochi che ancora non lo sapessero - ma se ne parla da maggio 2019, quando il film di Bong Joon-ho venne presentato al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d'oro - in una scena di Parasite si sente, un po' a sorpresa, uno spezzone di "In ginocchio da te", la famosissima canzone del cantante bolognese che gli fece vincere il Cantagiro nel 1964 e che faceva parte del repertorio eseguito da lui nel corso di una tournée in Giappone quello stesso anno.

E allora, come da costume nazionale, è dalle luci dell'alba di questa mattina che si parla di "un pezzo di Italia dentro l'Oscar 2020", e si tira in ballo il nome di Morandi, o gli si inviano complimenti.

Da persona pragmatica e coi piedi ben piantati per terra, Gianni Morandi ha commentato la vittoria di Parasite agli Oscar e il suo essere costantemente tirato in ballo con questo video, pubblicato sulla sua pagina Facebook. Sospettiamo sia un video di Anna.