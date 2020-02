Parasite: dopo i 4 Oscar aumentano ovunque le sale del film mentre si parla di Mark Ruffalo per lo spin-off serie TV

News Cinema

Fresco di 4 Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, il film Parasite diretto da Bong Joon Ho è diventato il più grande successo sudcoreano a livello mondiale. E ancora non ha conluso la sua corsa.

È diventato il film sudcoreano con il più alto incasso mondiale di sempre, pari a 165 milioni di dollari. Ci si aspetta che Parasite, con la fresca e storica conquista di 4 Oscar per Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Film internazionale, possa guadagnare ulteriori 10 milioni di dollari al box office statunitense oltre ai 35 incassati finora. Per il film di Bong Joon Ho è previsto in questi giorni un ritorno nelle sale cinematografiche o un'espansione del numero di schermi in tutti i principali mercati cinematografici, Italia inclusa.