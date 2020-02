Parasite diventa una graphic novel!

News Cinema

Gli storyboard del film che ha trionfato agli Oscar saranno trasformati in un romanzo a fumetti che verrà pubblicato in estate.

Dopo la versione in bianco e nero destinata alle sale americane, Parasite tonerà a incantarci in una nuova forma, e stavolta non cinematografica: la graphic novel. In realtà si tratterà di una specie di graphic novel, o meglio di una graphic novel non proprio originale perché formata dai dettagliatissimi storyboard disegnati dal regista Bong Joon Ho corredati di dialoghi e note di sceneggiatura. L'opera uscirà durante l'estate e sarà pubblicata negli States dalla Grand Central Publishing. A completarla sarà un'appendice scritta dal regista e riguardante l’esperienza sul set e la creazione del film nelle sue varie fasi.

Presentato allo scorso Festival di Cannes, dove si è aggiudicato la Palma d'Oro, Parasite ha compiuto un cammino davvero glorioso, arrivando ad essere il primo film non in lingua inglese a ottenere l'Oscar per il miglior film. Apprezzato non solo dal pubblico e dai membri dell'Academy ma anche da moltissimi registi (ad esempio Martin Scorsese), il film ha vinto anche l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, per il miglior regista e per il miglior film internazionale. E’ poi tornato in sala, totalizzando ottimi incassi.