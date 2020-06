Parasite conclude la sua marcia trionfale con 5 Grand Bell Award, equivalenti coreani degli Oscar

News Cinema

Dopo la Palma d'Oro a Cannes e ben 4 Oscar, il capolavoro di Bong Joon-Ho Parasite si aggiudica i premi cinematografici coreani più importanti.

A un anno circa dalla vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019 e con 4 Oscar all'attivo (fra cui quello per il miglior film), Parasite conclude il suo glorioso cammino con la conquista di 5 Grand Bell Award, che sono l'equivalente coreano degli Oscar. Il grandissimo film di Bong Joon-Ho, che è commedia nera e insieme thriller, si è aggiudicato, nello specifico, il Gran Bell Award per il miglior film, il miglior regista, la migliore attrice non protagonista (andato a Lee Jung-eun, che nel film interpreta la cameriera Moon-gwang che è allergica alle pesche e nasconde un segreto), la migliore sceneggiatura e la migliore colonna sonora.

Sono rimasti invece a bocca asciutta Song Kang-ho, che impersona il padre della famiglia di “parassiti” (l'autista) e Park Myung-hoon, a cui è andato il ruolo del marito di Moon-gwang. Quest'ultima informazione un po’ ci stupisce, considerata la bravura di ogni singolo interprete del film.

Oltre al sopracitato Oscar per il miglior film, Parasite è stato premiato dall'Academy come miglior film internazionale (cioè straniero), per la migliore regia e per la migliore sceneggiatura originale. I film ha all'attivo anche un BAFTA, un César, un David di Donatello, un DGA Award e un Golden Globe, per citare soltanto alcuni dei moltissimi riconoscimenti.

