Parasite Black & White Version nei cinema italiani

Academy Two distribuisce nelle sale del nostro paese la versione in bianco e nero del film di Bong Joon-ho vincitore di Palma d'oro a Cannes e premio Oscar come miglior film, film straniero, regia e sceneggiatura.

Dopo aver portato nei cinema italiani uno dei film più acclamati degli ultimi anni, il Parasite che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e i premi Oscar come miglior film, film straniero, regia e sceneggiatura, Academy Two distribuirà da oggi nelle sale del nostro paese anche la sua versione in bianco e nero, realizzata grazie ad un lungo lavoro di color correction effettuato fotogramma per fotogramma: Parasite Black & White Version.

"È stato interessante constatare" ha dichiarato il regista del film Bong Joon-ho al Festival di Rotterdam, dove il color remake di Parasite è stato presentato "come cambi l’esperienza di visione di un film se viene riproposto in bianco e nero. L’ho visto due volte e mi ha dato l’impressione di vedere una favola o un film d’altri tempi. Penso che in questa versione tutti i personaggi risultino più intensi e che la distinzione tra i tre spazi, dove le famiglie vivono, sia più accentuata."

Parasite Black & White Version verrà presentato in anteprima al Far East Film Festival il 25 giugno alle 21.30 all’Arena Loris Fortuna di Udine ( e in contemporanea nelle sale Anteo Palazzo del cinema di Milano, Capitol Anteo spazioCinema di Monza, Cinemazero di Pordenone e Ariston di Trieste), e arriverà poi nelle sale di tutta Italia.

Il secondo film di Bong Joon Ho, Memorie di un assassino (Memories of Murder), uscito in sala il 13 febbraio, arriva invece in home video con Eagle Pictures HE: dall’8 luglio sarà disponibile in Dvd e Combo (contenente il doppio formato DVD+ Blu-ray).

Parasite Black & White Version: il trailer del film

Parasite: Il Trailer Ufficiale del Film in versione Bianco e Nero - HD

