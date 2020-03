News Cinema

A confermarlo il produttore Jason Blum. Il film arriverà nel marzo 2021.

Intervistato da un podcast specializzato in horror, il produttore Jason Blum ha annunciato che un nuovo episodio di Paranormal Activity è in fase di scrittura. Ad occuparsene è al momento un pupillo e “fedelissimo” della Blumhouse, ovvero Christopher Landon. Blum ha definito l’autore una sorta di showrunner della serie di Paranormal Activity in quanto ha scritto tre episodi – dal secondo al quarto – e poi ha sceneggiato e diretto il quinto, uscito in Italia nel 2014 col titolo Il segnato.

Riguardo il nuovo episodio del fortunato franchise dell’orrore – budget di produzione sempre bassissimi e incassi capaci di superare anche i 100 milioni di dollari in America – Blum ha confermato che si tratterà di un sequel e non di un reboot. Il titolo non sarà Paranormal Activity 7 ma qualcosa di più specifico. Il lungometraggio arriverà in sala il 19 marzo 2021.

Intanto Christopher Landon ha terminato le riprese di un altro progetto per la Blumhouse, un thriller ancora senza titolo ufficiale che vede un serial killer scambiarsi di corpo con una giovane donna. Il cast è composto da Kathryn Newton (Big Little Lies), Vince Vaughn (Swingers) e Alan Ruck (Una pazza giornata di vacanza). Ricordiamo infine che Landon ha anche diretto due commedie horror molto riuscite come Auguri per la tua morte e soprattutto Manuale scout per l’apocalisse zombie, che vedeva protagonista Tye Sheridan.