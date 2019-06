Paranormal Activity: Jason Blum e la Paramount insieme per il settimo film

Nel magnifico universo dell'horror ciò che è vecchio torna nuovo, ed è bene che sia così, perché il pubblico, soprattutto quello giovane, va in visibilio per i remake e i reboot e soprattutto ama le saghe. E ama Jason Blum della Blumhouse Productions, a cui dobbiamo i vari Insidious e La notte del giudizio, Auguri per la tua morte e sequel, Scappa - Get Out e Noi, tanto per citare i titoli più importanti. Proprio costui, ed è questa la notizia del giorno, ha deciso di unire la forze con la Paramount per rilanciare la serie di Paranormal Activity, di cui ha finanziato i primi 5 capitoli e lo spin-off Il segnato.

Non sappiamo nulla sul nuovo film del ciclo, che potremmo al momento intitolare Paranormal Activity 7, se non che si farà, stando anche a una dichiarazione dell'Amministratore Delegato e Presidente della Paramount Jim Janopulos. La nostra idea è che, sulla scia dell'annunciata reinvenzione della saga di Saw, che vedrà in qualità di autore e produttore Chris Rock e che sarà affidata a Darren Lynn Bousman, il film avrà un che di innovativo e travolgente, cosa che speriamo, perché dopo Paranormal Activity e Paranormal Activity 2, la serie aveva perso un po’ del suo appeal. Non esiste nemmeno una data di uscita, ma è probabile che l'horror invada le sale americane nel 2020.

Sempre a proposito di "passato che ritorna", rammentiamo che a giugno 2020 vedremo il remake di Candyman prodotto da Jordan Peele, mentre il prossimo 13 dicembre arriverà il rifacimento di Black Christmas - Un Natale rosso sangue, che vedrà protagonista Imogen Poots e che è prodotto, guarda un po,’ da Blum.