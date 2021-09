Paranormal Activity: il settimo film ha un titolo e sarà più violento dei precedenti

News Cinema

Rivelato il titolo del settimo film di Paranormal Activity scritto da Christopher Landon, che sarà più esplicito dei precedenti found footage della serie e uscirà direttamente in streaming su Paramount +.

Il settimo capitolo della serie di horror found footage Paranormal Activity, la cui scrittura è stata affidata a Christopher Landon, che già ne ha già scritti ben quattro, sarebbe dovuto uscire a marzo di quest'anno ma è stato rimandato di un anno per la pandemia e in America uscirà il 4 marzo 2022 direttamente in streaming su Paramount +. Adesso conosciamo anche il titolo ufficiale, che è Paranormal Activity: Next of Kin (parente prossimo).

A differenza dei precedenti film della serie, questo, sempre prodotto da Paramount e Blumhouse, non è innocuo ed edulcorato, visto che ha ottenuto "un Rating di R, per la violenza, le immagini cruente e il linguaggio". A dirigere il film è William Eubank. Sulla trama non si conoscono ancora dettagli (si parla di reboot), ma si sa che il cast è composto da Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ed Henry Ayres-Brown.

L'ultimo film Paranormal Activity: Dimensione fantasma, non uscito al cinema, risale al 2015, ma anche se la serie da tempo sembrava avere esaurito il suo appeal, è difficile rinunciare a un guadagno sicuro, visto che in totale, a fronte di budget decisamente irrisori, tutta la saga ha fruttato globalmente ben 890 milioni di dollari!