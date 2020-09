Paradise - Una nuova vita: in anteprima esclusiva il poster della commedia di Davide Del Degan

News Cinema

Il film, presentato in precedenza al Torino Film Festival e al Trento Film Festival, debutterà nei cinema italiani l'8 ottobre, distibuito da Fandango.

Vi mostriamo di seguito, in anteprima esclusiva, il poster di Paradise - Una nuova vita, un'originale e divertente commedia diretta da Davide Del Degan che vedremo nei cinema italiani dall'8 ottobre, distribuita da Fandango.

Il film è stato presentato in anteprima lo scorso novembre al Torino Film Festival, e più di recente al Trento Film Festival, raccogliendo un ottimo successo di critica e di pubblico. La storia, sceneggiata da Andrea Magnani, è quella di Calogero, un giovane siciliano che, dopo aver testimoniato contro un mafioso, viene spedito in un programma di protezione testimoni al capo opposto della penisola, sui monti delle Alpi friulane. Dopo poco, nello stesso luogo arriva proprio il killer contro il quale ha testimoniato, che non è però lì per vendicarsi ma come parte dello stesso programma di protezione, essendo diventato a sua volta un pentito: ma questo, Calogero, non lo sa.

Protagonisti del film sono Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno e Katarina Čas.

Paradise: il poster del film in anteprima esclusiva

La sinossi ufficiale di Paradise

Calogero è un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Siciliano, venditore di granite, un giorno assiste ad un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed è così che Calogero viene impacchettato e spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: tra le montagne del Friuli, a Sauris, un villaggio di gente ospitale, ma che lui fa fatica a capire. Calato in una realtà completamente diversa così distante da tutto ciò che ama, tra le nevi e nessuno a cui vendere granite, Calogero si ritrova solo, perso, spaesato. Ancora alle prese con il rammarico per aver perso il contatto con la sua famiglia, che si è rifiutata di seguirlo, e con la sua unica figlia, che non ha neanche fatto in tempo a veder nascere, un arrivo in paese crea altro scompiglio nella sua nuova vita. Il killer contro cui lui ha testimoniato è diventato a sua volta un collaboratore di giustizia e, per un errore amministrativo tipicamente italiano, è stato spedito nella stessa località, con lo stesso falso nome. Il nostro Calogero è convinto che sia lì per ammazzarlo, e non sa che il killer, contrariamente a lui, vive questa cesura col proprio passato come un'opportunità che la vita gli ha voluto regalare.

Paradise: il trailer del film