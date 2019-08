Panama Papers: Oldman, Streep e Banderas da Oscar nel trailer italiano del film di Soderbergh

News Cinema

Il regista racconta, con i toni della commedia, una storia vera e partecipa al concorso del Festival di Venezia 2019.

Panama Papers di Steven Soderbergh, fino a ieri The Laundromat, avrà la sua première al Festival di Venezia domenica 1° settembre per poi approdare su Netflix il 29 novembre. Basato su "Secrecy World", libro scritto dal giornalista Premio Pulitzer Jake Bernstein, racconta, come sappiamo, una storia vera, lo scandalo dei Panama Papers, gli oltre 11 milioni di documenti confidenziali dello studio legale di Panama Mossack Fonseca che contenevano informazioni dettagliate su oltre 214.000 società offshore impegnate in attività di riciclaggio, fatti arrivare nel 2015 prima alla Süddeutsche Zeitung e poi al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi.

Panama Papers vanta un cast strepitoso, composto da Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, Sharon Stone, Alex Pettyfer, James Cromwell, Jeffrey Wright, David Schwimmer e Melissa Rauch, e potete farvi un'idea del tono del film e della bravura dei suoi interpreti (in particolare di Oldman e Banderas, che sembrano quasi il Gatto e la Volpe), dando più di un’occhiata al trailer ufficiale italiano, che è appena stato diffuso. Per capire bene cosa aspettarsi dal regista di Traffic e Magic Mike, dovrete avere un po’ di pazienza, esattamente fino al momento in cui i nostri inviati alla Mostra del Cinema di Venezia non scriveranno le loro impressioni.

Ricordiamo che in Panama Papers la Streep sarà la vedova Ellen Martin, che indagherà sulla frode assicurativa inseguendo a Panama City i due soci in affari della Mossack Fonseca Jürgen Mossack (Oldman) e Ramón Fonseca (Banderas).