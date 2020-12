Palmer: Justin Timberlake cerca di rifarsi una vita dopo il carcere nel trailer del film

News Cinema

Dopo tre anni di assenza dal cinema, Justin Timberlake interpreta un ex campione sportivo finito in gattabuia che crea un legame speciale con un bambino. Il film si intitola Palmer e oggi è uscito il trailer.

L'ultima volta che abbiamo visto Justin Timberlake al cinema era il 2017, quando è uscito La ruota delle meraviglie di Woody Allen, nel quale l'attore faceva battere il cuore a Kate Winslet. Adesso il cantante sta per tornare sul grande schermo in un film dolceamaro intitolato Palmer e che arriverà su Apple TV+ il prossimo 29 gennaio.

Palmer racconta una storia di amicizia fra due outsider e affronta in maniera delicata il tema dell’identità di genere attraverso il personaggio di un bambino che non si riconosce nel sesso biologico di appartenenza. A interpretare il piccolo è Ryder Allen, mentre la regia del film è di Fisher Stevens, che conosciamo soprattutto come il Ben Jahrvi di Corto Circuito e Corto Circuito 2. Ad affiancare Justin Timberlake ci sono anche Juno Temple, June Squibb e Alisha Wainwright. Del film è appena stato diffuso il trailer. Ve lo facciamo vedere, ma non prima di avervi svelato la trama di Palmer.

La famiglia è quella che ti crei. Dopo 12 anni di prigione, l'ex star del football Eddie Palmer torna a casa per rimettere in piedi la sua vita e crea un legame speciale con Sam, un bambino emarginato e con una situazione familiare difficile. Il passato di Eddie, però, rischia di rovinare la sua esistenza e la sua famiglia.