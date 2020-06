Palm Springs: il trailer di un'altra scatenata commedia con loop temporale

News Cinema

Andy Samberg, Cristin Milioti e J. K. Simmons nel trailer della commedia Palm Springs, con i protagonisti intrappolati in un loop temporale alla Ricomincio da capo, che ha conquistato il Sundance Film Festival.

Non c'è che dire: Ricomincio da capo di Harold Ramis ha fatto scuola e nel secondo decennio degli anni Duemila si moltiplicano gli epigoni. Così, dopo i loop temporali horror di Auguri per la tua morte, arriva un'altra commedia, Palm Springs, a quanto pare molto divertente, a intrappolare i suoi protagonisti in una giornata che si ripete all'infinito.

Del film è appena uscito il bel trailer che vi facciamo vedere. Presentata al Sundance Film Festival, la commedia di Max Barbakow con Andy Samberg, Cristin Milioti, J. K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher, è stata acquistata per ben 17 milioni e mezzo di dollari da Neon e Hulu. Palm Springs uscirà in America il 10 luglio, sulla piattaforma Hulu.

Questa la trama:

Quando lo spensierato Nyles e la riluttante damigella d'onore Sarah si incontrano casualmente ad un matrimonio a Palm Springs, le cose si complicano quando si trovano impossibilitati a scappare dal luogo, da se stessi e l'uno dall'altra.