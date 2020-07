PadreNostro con Pierfrancesco Favino è in concorso a Venezia 77

News Cinema

Il film PadreNostro con Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce, è in concorso al 77° Festival del Cinema di Venezia.

PadreNostro con Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi, diretto da Claudio Noce, sarà in Concorso al 77° Festival di Venezia. Ambientato nella Roma del 1976, PadreNostro racconta di Valerio (Mattia Garaci), che a dieci anni subisce un trauma: assiste con sua madre (Ronchi) all'attentato ai danni di suo padre Alfonso (Favino). La paura del terrorismo che caratterizzò tutto il decennio e anche oltre segnerà il nucleo familiare così come il paese, ma Valerio troverà conforto un'estate nell'atteggiamento ribelle del coetaneo Christian (Francesco Gheghi).

Claudio Noce, in precedenza autore di La foresta di ghiaccio e Good Morning Aman, ha commentato così l'inserimento in Concorso di PadreNostro: "Tornare a Venezia [nel 2007 per Adil e Yusuf, ndr] con un film dopo diversi anni ha un significato particolare per me, e farlo con una vicenda ispirata alla mia famiglia mi rende ancora più orgoglioso e grato. Questa sarà un'edizione speciale per tutto il cinema mondiale, avere il privilegio di esserci è davvero una grande responsabilità. Un grazie di cuore al direttore Alberto Barbera e alla commissione per avermi selezionato".

Il film sarà distribuito da Vision Distribution.