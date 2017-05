Paddington è tornato: il primo trailer di Paddington 2

Uscito a Natale nel 2014, e diretto dal Paul King dell'invisibile (ma notevole) Bunny and the Bull, Paddington non è stato solo il film che portava al cinema il celebre orso col cappottino blu e il cappello floscio creato dalla penna di Michael Bond, ma anche uno dei migliori film per famiglie degli ultimi anni.

Capirete quindi il nostro entusiasmo nel presentarvi il primissimo trailer del sequel, Paddington 2, che arriverà nei cinema in tempo per allietare le Feste natalizie di questo 2017.

Diretto ancora una volta da King, anche co-sceneggiatore, Paddington 2 non solo fa tornare al cinema il suo protagonista (che nella versione originale è doppiato da Ben Whishaw), ma anche praticamente tutto il cast del primo film: da Hugh Bonneville e Sally Hawkins nel ruolo dei Brown, gli ospiti di Paddington, fino a Jim Broadbent e Peter Capaldi.

Assente, ovviamente, la Nicole Kidman che nel primo film era la villainesse di turno, ma ci sono due significative nuove entrate: Hugh Grant e Brendan Gleeson.

La trama del film vede Paddington impegnato in mille lavoretti per poter comprare un regalo alla zia Lucy, che compie 100 anni: ma quando il regalo viene rubato, l'orso e i suoi amici dovranno tentare di recuperarlo.