Paddington è in ogni film: un fan lo sta photoshoppando ovunque e alla gente piace

News Cinema

Prima su Reddit poi su Twitter, l'utente Jay the Chou sta riscontrando un grande seguito per l'idea di inserire l'orsetto Paddington in una immagine dei film più disparati.

Fino a ieri erano 237 i giorni in cui un tizio con il nome utente di Jay the Chou ha postato, prima su Reddit poi su Twitter, un'immagine al giorno di un film. Un film ogni volta diverso, seppur sempre riconoscibile perché la scelta cade regolarmente su un titolo estremamente popolare, ma con un particolarità. La presenza di Paddington in ognuna di queste inquadrature. Da fan dell'orsetto qual è, Jay the Chou scrive sempre la stessa frase sopra la foto: "I Photoshop Paddington into another movie until I forget" (io phoshoppo Paddington in un altro film finché me me ne dimentico) seguita dal numero del giorno del post.

Non sono le sue abilità di grafico ad avergli dato un ampio seguito, lo sono la coerenza e la simpatia con cui porta avanti il suo passatempo. Alcune immagini dell'orsetto sono inserite nell'inquadratura a volte bene a volte meno, ma è l'ilarità che suscita l'operazione ad aver creato a tutti gli effetti un meme di Paddington, un tormentone virale che sta rimbalzando sui siti del mondo, grazie alla fama e all'affetto che tutti hanno per l'ottimo Paddington e l'ancora meglio Paddington 2.

Jay the Chou ha scleto dei film in il personaggio è inserito andando ad aggiungersi alle figure presenti, altri in cui va a sostituire qualcuno. In E.T., per esempio, prende il posto dell'extraterrestre nel cestino della bicicletta (Giorno 58). In Ladri di biciclette sostituisce Enzo Staiola seduto sul marciapiede accanto a Lamberto Maggiorani (Giorno 92). In Matrix è lui anziché Keanu Reeves/Neo ad essere riflesso negli occhiali di Morpheus (Giorno 96). È invece un protagonista aggiunto in Spider-Man (Giorno 181), in Donnie Darko (Giorno 215) e Intrigo Internazionale (Giorno 18). Qui sotto alcuni esempi, mentre ricordiamo che le riprese di Paddington 3 inizieranno l'anno prossimo.

I Photoshop Paddington into another movie until I forget: Day 215 pic.twitter.com/bJRlhqbsq1 — Jaythechou (@jaythechou) October 10, 2021

I Photoshop Paddington into another movie until I forget: Day 210 pic.twitter.com/KFm8QnLo2f — Jaythechou (@jaythechou) October 5, 2021

I Photoshop Paddington into another movie until I forget: Day 205 #NoTimeToDie #JamesBond pic.twitter.com/NIR9hhHxXZ — Jaythechou (@jaythechou) September 30, 2021

Since my internet is still down. I'm going to start posting some of my favorites that I've done.



Starting with day 25#AdamDriver #ScarletJohansson #paddington pic.twitter.com/ePGeQNDd1f — Jaythechou (@jaythechou) September 19, 2021

I Photoshop Paddington into another movie until I forget: Day 191



Thank you for the follows! pic.twitter.com/5DBURVMOck — Jaythechou (@jaythechou) September 16, 2021

I Photoshop Paddington into another movie until I forget: Day 189 pic.twitter.com/RVhcVb02Vc — Jaythechou (@jaythechou) September 14, 2021