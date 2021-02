Paddington 3 è ufficialmente in preparazione

News Cinema

Un nuovo sequel di Paddington arriverà presto, ufficialmente. È una buona notizia per tutti gli amanti di questa serie di animazione britannica di grande qualità.

È un personaggio letterario inglese che ha accompagnato generazioni di piccoli lettori, è apparso per la prima volta nel 1958. Stiamo parlando dell’orsetto Paddington, il cui terzo capitolo delle avventure cinematografiche è in fase di sviluppo attivo. Lo ha ammesso un esponente di Studiocanal a Variety. “Possiamo confermare che stiamo lavorando molto duramente sul terzo film, con la massima attenzione e cura, così come per il primo e il secondo”. Questo dopo parole promettenti della star del film, Hugh Bonneville, nel corso di un’intervista radiofonica sulla BBC, che ha definito il film “all’orizzonte, da qualche parte”.

Non ci sono molti dettagli in più sul progetto, si sa che i produttori rimarranno gli stessi e che il regista e sceneggiatore Paul King sarà coinvolto, ma non dietro la macchina da presa. King attualmente è impegnato nella regia di Wonka, un film sulle origini di Willy Wonka che uscirà nel marzo 2023.

I primi due Paddington hanno ottenuto grande apprezzamento di pubblico e critica, portando a casa più di mezzo miliardo nel mondo, in totale.