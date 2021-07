Paddington 3 confermato: le riprese iniziano nel 2022

News Cinema

Si è sblocatto il progetto di Paddington 3: c'è una data per l'inizio delle riprese e i fan dell'orsetto appassionato di marmellata d'arance iniziano il conto alla rovescia...

Paddington 3 è finalmente confermato al 100% e le riprese del sequel sono indicativamente previste tra la primavera e l'estate del 2022, immaginiamo in funzione di un'uscita l'anno successivo. Sono trascorsi ormai quattro anni dal riuscitissimo Paddington 2, e nonostante la popolarità crescente degli adattamenti cinematografici dei libri di Michael Bond, Studiocanal ha esitato più del sostenibile nel varare un richiesto terzo capitolo. Il problema non era certo negli incassi (228 milioni di dollari nel mondo per 40 di costo l'esito del secondo atto), quanto forse nel parziale allontanamento del regista punto di riferimento, Paul King. Studiocanal ha purtroppo ribadito che King non siederà in effetti dietro alla macchina da presa, pur essendo coautore del soggetto di Paddington 3 con Simon Farnaby e Mark Burton, nonché co-executive producer del film.

Paddington 3, il ritorno dell'orso e le grandi aspettative

Di Paddington 3 al momento non si conoscono storia, regista o interpreti, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi la nostra curiosità sarà saziata. Partito come un semplice fenomeno nella nicchia del cinema per l'infanzia, l'orso Paddington ha finito per conquistare deciso anche la critica e i più grandi, che hanno visto specialmente in Paddington 2 uno dei film d'intrattenimento più divertiti ed eleganti degl ultimi tempi: merito anche del cast che ha circondato l'orso animato sullo schermo, con nomi del calibro di Hugh Grant e Brendan Gleeson. Ci domandiamo però se l'orso di origini peruviane, dipendente dalla marmellata di arance, avverta un'ansia da prestazione: non dimentichiamo che per diverse settimane ha condiviso la certificazione "100%" su Rotten Tomatoes con Quarto Potere. Quando si parla di alte aspettative... Leggi anche Orso batte Orson: Paddington 2 supera Quarto Potere nella gara delle recensioni migliori