News Cinema

P!NK - All I Know So Far: il trailer del documentario sulla cantante americana in arrivo su Prime Video

La redazione di Comingsoon.it di 12 maggio 2021

Il film, diretto dal regista Michael Gracey (The Greatest Showman) debutterà in streaming su Prime Video il 21 maggio 2021. Ecco il trailer di P!NK - All I Know So Far.