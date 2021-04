Oxygène: il trailer italiano del claustrofobico thriller Netflix di Alexandre Aja con Mélanie Laurent

News Cinema

Dal 12 maggio arriva su Netflix Oxygène, il nuovo thriller di Alexandre Aja, interpretato da Mélanie Laurent. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Di Oxygène, il nuovo thriller del regista francese Alexandre Aja, specializzato in cinema horror, avevamo già visto il trailer originale. Adesso è arrivato il trailer ufficiale italiano, che vi presentiamo. Nel film una donna, Liz, interpretata da Mélanie Laurent, si risveglia all'improvviso in una capsula criogenica, senza memoria e senza sapere come ci sia finita. Ha solo 90 minuti di ossigeno. Troverà il modo di uscirne e sopravvivere? Per farlo dovrà ricordare chi è.

La trama ricorda un altro film altamente claustrofobico come Buried di Rodrigo Cortès, dove Ryan Reynolds si risvegliava sepolto in una bara. La sceneggiatura del film di Aja è scrirra da Christie Leblanc e nel cast sono accreditati Mathieu Amalric e Malik Zidi. Fate un respiro profondo e preparatevi alla visione di Oxygène, dal 12 maggio su Netflix.